Четыре игрока Севильи нарушили карантин, устроив вечеринку

Игроки понесут наказание.

Футболисты Севильи устроили вечеринку во время карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса, об этом сообщает Marca.

Читай также: Тренера Аугсбурга отстранили от матча Бундеслиги из-за похода в магазин за кремом

По информации источника, игроки нарушили правила протокола, который был разработан для возобновления чемпионата Испании.

В домашней вечеринке приняли участие: Лукас Окампос, Франко Васкес, Люк де Йонг и Эвер Банега. Фотографии в социальных сетях с мероприятия разместила жена Банеги, однако она быстро удалила их.

Отмечается, что руководство Ла Лиги может наказать, не только всех игроков, но и Севилью за несоблюдения правил безопасности.

Ранее сообщалось, что футболист Эвертона нарушил карантин, устроив вечеринку с моделями. Руководство “ирисок“ оштрафовало игрока.