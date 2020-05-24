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Четыре игрока Севильи нарушили карантин, устроив вечеринку

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Игроки понесут наказание.
Футболисты Севильи попали в скандальную ситуацию
Футболисты Севильи попали в скандальную ситуацию
Getty Images

Футболисты Севильи устроили вечеринку во время карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса, об этом сообщает Marca. 

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По информации источника, игроки нарушили правила протокола, который был разработан для возобновления чемпионата Испании.

В домашней вечеринке приняли участие: Лукас Окампос, Франко Васкес, Люк де Йонг и Эвер Банега. Фотографии в социальных сетях с мероприятия разместила жена Банеги, однако она быстро удалила их.

Отмечается, что руководство Ла Лиги может наказать, не только всех игроков, но и Севилью за несоблюдения правил безопасности.

Ранее сообщалось, что футболист Эвертона нарушил карантин, устроив вечеринку с моделями. Руководство “ирисок“ оштрафовало игрока.

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Теги: Севилья, футбол, карантин, Ла Лига, чемпионат Испании
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