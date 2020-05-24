Футболист Барселоны переведен в дубль из-за переговоров с Ювентусом
Игрок близок к переходу в туринский клуб.
Полузащитник Барселоны Артур Мело переведен в дубль каталонского клуба, об этом сообщает Tuttosport.
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По информации источника, главной причиной отстранения от основного состава стало то, что бразилец уже согласовал переход в Ювентус в летнее трансферное окно.
Отмечается, что Артур не имел желания покидать “сине-гранатовых“, но руководство Барселоны приняло другое решение.
В текущем сезоне Артур провел 16 матчей за каталонский клуб во всех турнирах, в которых забил три гола.
Ранее сообщалось, что Барселона выбрала шесть неприкосновенных игроков, все остальные могут быть проданы.
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