Месси рассказал, что хотел уйти из Барселоны в 2016 году

Аргентинец признался, что он хотел покинуть не Барселону, он хотел уехать из самой Испании.

Звездный форвард Барселоны Лионель Месси признался, что раздумывал над тем, чтобы покинуть клуб в 2016 году.

Причиной таких мыслей стал громкий скандал с участием футболиста и его отца, когда они предстали перед судом по обвинению в сокрытии налогов с 2007 по 2009 год на сумму 4,1 миллиона евро.

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“В то время я действительно хотел уехать. Не из-за того, что покинул Барселону, я просто хотел покинуть Испанию. Я чувствовал, что со мной плохо обращались, и я не хотел быть там.

Но у меня не было никаких официальных предложений, потому что все знали о моей идеи остаться в Барселоне“, - приводит слова Месси Mirror со ссылкой на каталонскую радиостанцию RAC1.

Отметим, что Месси и его отца Хорхе признаны виновными в налоговом мошенничестве. Их приговорили к 21-месячному условному тюремному заключению и обязали заплатить штраф.

Аргентинец также отметил, что планирует завершить свою карьеру именно в Барселоне.

“Сейчас моя цель - завершить карьеру здесь. Всю свою футбольную жизнь я был здесь, и мне тут комфортно. А еще здесь наши знакомые, нам хорошо в этом городе, тут нравится моим детям“, - добавил Лео.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси мог оказаться в Интере в 2006 году.