Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Месси рассказал, что хотел уйти из Барселоны в 2016 году

Комментариев: 0
Аргентинец признался, что он хотел покинуть не Барселону, он хотел уехать из самой Испании.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Звездный форвард Барселоны Лионель Месси признался, что раздумывал над тем, чтобы покинуть клуб в 2016 году.

Причиной таких мыслей стал громкий скандал с участием футболиста и его отца, когда они предстали перед судом по обвинению в сокрытии налогов с 2007 по 2009 год на сумму 4,1 миллиона евро.

Читай также: Барселона выбрала шесть неприкосновенных игроков, все остальные могут быть проданы

“В то время я действительно хотел уехать. Не из-за того, что покинул Барселону, я просто хотел покинуть Испанию. Я чувствовал, что со мной плохо обращались, и я не хотел быть там.

Но у меня не было никаких официальных предложений, потому что все знали о моей идеи остаться в Барселоне“, - приводит слова Месси Mirror со ссылкой на каталонскую радиостанцию RAC1.

Отметим, что Месси и его отца Хорхе признаны виновными в налоговом мошенничестве. Их приговорили к 21-месячному условному тюремному заключению и обязали заплатить штраф.

Аргентинец также отметил, что планирует завершить свою карьеру именно в Барселоне.

“Сейчас моя цель - завершить карьеру здесь. Всю свою футбольную жизнь я был здесь, и мне тут комфортно. А еще здесь наши знакомые, нам хорошо в этом городе, тут нравится моим детям“, - добавил Лео.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси мог оказаться в Интере в 2006 году.

Поделись:
Теги: Лионель Месси, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь