Барселона отложила вопрос о трансфере Неймара до конца июля

На данный момент каталонцы занимаются трансферами Лаутаро Мартинеса и Миралема Пьянича.

Барселона в летнее трансферное окно заинтересована купить своего экс-форварда Неймара, однако собирается отложить вопрос об этой покупке до конца июля.

Читай также: Зарплата Неймара в Барселоне будет существенно ниже, чем в ПСЖ - Mundo Deportivo

По информации Diario Sport, на данный момент каталонцы занимаются сделками по Лаутаро Мартинесу из Интера и Миралему Пьяничу из Ювентуса. После этого они собираются продать некоторых игроков и выручить порядка 100 миллионов евро.

Ожидается, что Барселона закроет эти вопросы и тогда приступит к переговорам с ПСЖ. Каталонцы попробуют предложить парижанам обмен, однако не будет предпринимать никаких действий до конца июля.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар может стать одноклубником Криштиану Роналду.