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Барселона отложила вопрос о трансфере Неймара до конца июля

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На данный момент каталонцы занимаются трансферами Лаутаро Мартинеса и Миралема Пьянича.
Неймар
Неймар
Getty Images

Барселона в летнее трансферное окно заинтересована купить своего экс-форварда Неймара, однако собирается отложить вопрос об этой покупке до конца июля.

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По информации Diario Sport, на данный момент каталонцы занимаются сделками по Лаутаро Мартинесу из Интера и Миралему Пьяничу из Ювентуса. После этого они собираются продать некоторых игроков и выручить порядка 100 миллионов евро.

Ожидается, что Барселона закроет эти вопросы и тогда приступит к переговорам с ПСЖ. Каталонцы попробуют предложить парижанам обмен, однако не будет предпринимать никаких действий до конца июля.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар может стать одноклубником Криштиану Роналду.

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Теги: Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, трансфер, Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1
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