Игуаин: Лаутаро будет сложно отказать Барселоне

Аргентинец считает, что его соотечественник находится на подъеме.

Форвард Ювентуса Гонсало Игуаин прокомментировал интерес Барселоны к нападающему Интера Лаутаро Мартинесу.

“Это сложная ситуация, например, когда мне было 18 лет, и Реал пришел посмотреть на мою игру, я не смог сказать “нет, спасибо“. Вы просто не знаете, что может произойти.

Конечно, я не хочу создавать какие-либо противоречия, но трудно сказать “нет“, когда Барселона и Месси звонят. Я не хотел бы быть на его месте.

Лаутаро находится на подъеме, это самая захватывающая часть его карьеры, он уже является частью большой команды, такой как Интер, несмотря на свою молодость.

Он уже играл на Копа Америка, забивал голы, и обладает тем, что нужно, чтобы стать основным в сборной Аргентины“, - приводит слова аргентинца Goal.

Ранее сообщалось, что Барселона предложила Интеру двух футболистов и деньги за Лаутаро.