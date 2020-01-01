Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игуаин: Лаутаро будет сложно отказать Барселоне

Комментариев: 0
Аргентинец считает, что его соотечественник находится на подъеме.
Гонсало Игуаин
Гонсало Игуаин
Getty Images

Форвард Ювентуса Гонсало Игуаин прокомментировал интерес Барселоны к нападающему Интера Лаутаро Мартинесу.

“Это сложная ситуация, например, когда мне было 18 лет, и Реал пришел посмотреть на мою игру, я не смог сказать “нет, спасибо“. Вы просто не знаете, что может произойти.

Конечно, я не хочу создавать какие-либо противоречия, но трудно сказать “нет“, когда Барселона и Месси звонят. Я не хотел бы быть на его месте.

Лаутаро находится на подъеме, это самая захватывающая часть его карьеры, он уже является частью большой команды, такой как Интер, несмотря на свою молодость.

Он уже играл на Копа Америка, забивал голы, и обладает тем, что нужно, чтобы стать основным в сборной Аргентины“, - приводит слова аргентинца Goal.

Ранее сообщалось, что Барселона предложила Интеру двух футболистов и деньги за Лаутаро.

Поделись:
Теги: футбол, Барселона, Гонсало Игуаин, Лаутаро Мартинес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь