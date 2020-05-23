Правительство Испании разрешило возобновить Ла Лигу с 8 июня
Чемпионат Испании вернется после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
Чемпионат Испании возобновится 8 июня. Об этом сообщил председатель правительства Испании Педро Санчес.
“Испания сделала, что должна, и теперь для всех открываются новые горизонты. Пришло время восстановить многие из повседневных занятий. Начиная с 8 июня вернется Ла Лига“, - цитирует премьер-министра Marca.
Таким образом, страна переходит к следующему этапу послабления карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Отметим, что на момент приостановки сезона турнирную таблицу чемпионата Испании с 58 пунктами в активе возглавляла Барселона.
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