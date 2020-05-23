Барселона выбрала шесть неприкосновенных игроков, все остальные могут быть проданы

Каталонский клуб готов к переговорам.

Руководство Барселоны намерено хочет поднять экономику команды во время кризиса, который возник из-за пандемии коронавируса.

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Как утверждает Marca, боссы каталонского клуба выбрала шестерых игроков, которых не станет продавать в летнее трансферное окно.

В этот список вошли: Лионель Месси, Антуан Гризманн, Френки де Йонг, Марк-Андре тер Штеген, Ансу Фати и Жерар Пике.

Все остальные футболистов получили уведомление, что они могут покинуть “сине-гранатовых“, если их устроит сумма, за которую их могут приобрести.

Ранее сообщалось, что Барселона может продать права на название стадиона на 25 лет.