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Барселона выбрала шесть неприкосновенных игроков, все остальные могут быть проданы

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Каталонский клуб готов к переговорам.
Футболисты Барселоны
Футболисты Барселоны
Getty Images

Руководство Барселоны намерено хочет поднять экономику команды во время кризиса, который возник из-за пандемии коронавируса.

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Как утверждает Marca, боссы каталонского клуба выбрала шестерых игроков, которых не станет продавать в летнее трансферное окно.

В этот список вошли: Лионель Месси, Антуан Гризманн, Френки де Йонг, Марк-Андре тер Штеген, Ансу Фати и Жерар Пике.

Все остальные футболистов получили уведомление, что они могут покинуть “сине-гранатовых“, если их устроит сумма, за которую их могут приобрести. 

Ранее сообщалось, что Барселона может продать права на название стадиона на 25 лет.

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Теги: Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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