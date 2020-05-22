Стала известна судьба Гризманна в Барселоне

Француз получит еще один шанс в каталонском клубе.

Руководство Барселоны приняло решение по поводу будущего нападающего команды Антуана Гризманна, об этом сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, каталонский клуб передумал продавать французского игрока в летнее трансферное окно.

Боссы “сине-гранатовых“ хотели расстаться с Гризманном, чтобы значительно пополнить трансферный бюджет в условиях кризиса. Но сейчас от такой идеи отказались.

Отмечается, что Барселона намерена провести чистку состава летом.

Напомним, что каталонский клуб предложил Интеру двух футболистов и деньги за Лаутаро.