Стала известна судьба Гризманна в Барселоне
Француз получит еще один шанс в каталонском клубе.
Руководство Барселоны приняло решение по поводу будущего нападающего команды Антуана Гризманна, об этом сообщает Mundo Deportivo.
Читай также: Барселона существенно сократит бюджет на следующий сезон
По информации источника, каталонский клуб передумал продавать французского игрока в летнее трансферное окно.
Боссы “сине-гранатовых“ хотели расстаться с Гризманном, чтобы значительно пополнить трансферный бюджет в условиях кризиса. Но сейчас от такой идеи отказались.
Отмечается, что Барселона намерена провести чистку состава летом.
Напомним, что каталонский клуб предложил Интеру двух футболистов и деньги за Лаутаро.
Полная версия правил