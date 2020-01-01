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Видаль: Я счастлив в Барселоне

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Чилиец не хочет покидать команду.
Артуро Видаль
Артуро Видаль
Getty Images

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль признался, что хочет остаться в команде.

“Я доволен своем положением, мне комфортно в Барселоне. Конечно, я хочу здесь остаться. Я чувствую, что сейчас подготовлен лучше, чем когда-либо раньше.

Я счастлив, здесь отличный коллектив, и у меня много друзей в раздевалке“, - цитирует Видаля Football Italia со ссылкой на прямой эфир футболиста в Instagram.

Ранее сообщалось, что Барселона выставила ценник на Видаля.

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Теги: футбол, Артуро Видаль, Барселона, чемпионат Испании, Ла Лига
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