Видаль: Я счастлив в Барселоне

Чилиец не хочет покидать команду.

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль признался, что хочет остаться в команде.

“Я доволен своем положением, мне комфортно в Барселоне. Конечно, я хочу здесь остаться. Я чувствую, что сейчас подготовлен лучше, чем когда-либо раньше.

Я счастлив, здесь отличный коллектив, и у меня много друзей в раздевалке“, - цитирует Видаля Football Italia со ссылкой на прямой эфир футболиста в Instagram.

Ранее сообщалось, что Барселона выставила ценник на Видаля.