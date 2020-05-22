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Возобновление Ла Лиги отложилось на одну неделю

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Первым матчем после паузы станет андалузское дерби между Севильей и Бетисом.
Ла Лига возобновится 19 июня
Ла Лига возобновится 19 июня
Getty Images

Стало известно, что чемпионат Испании планируют возобновить 19 июня вместо ранее запланированной даты - 12 июня.

По информации Mundo Deportivo, причиной переноса стал протокол тренировки. До 1 июня команды не могут проводить коллективные занятия, а Ла Лига хочет, чтобы у команд было минимум две недели для подготовки к сезону, поэтому стартовать 12 числа будет нецелесообразно.

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Отмечается, что первым поединком после паузы в рамках 28-го тура станет андалузское дерби между Севильей и Бетисом. Полное расписание будет опубликовано 28 мая после того, как его согласуют с правительством.

Отметим, что на данный момент в Испании разрешено проводить тренировки в группах до 10 человек.

Ранее сообщалось, что Барселона провела второе тестирование на коронавирус.

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Теги: Ла Лига, чемпионат Испании по футболу, футбол
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