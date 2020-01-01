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Тер Штеген собирается продлить контракт с Барселоной

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Немец рассчитывает задержаться в команде до 2025 года.
Марк-Андре тер Штеген
Марк-Андре тер Штеген
Getty Images

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген ведет переговоры с клубом по поводу продления нынешнего контракта.

По информации Sport.es, стороны достаточно близки к подписанию нового долгосрочного соглашения, рассчитанного до 2025 года.

Нынешний контракт Тер Штегена завершится летом 2022 года. Как сообщают СМИ, зарплата немца составляет 4,7 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что Барселона нашла замену Тер Штегену.

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Теги: Марк-Андре тер Штеген, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, переговоры, контракт, футбол
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