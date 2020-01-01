Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зидан: Я рад вновь работать с футболистами

Комментариев: 0
Французский специалист отметил, что его подопечные находятся в неплохой форме.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан высказался по поводу возвращения команды к полноценным тренировкам.

Читай также: Ювентус намерен пригласить Зидана на пост главного тренера команды

"Эта неделя складывается хорошо, ведь мы приступили к тренировкам в небольших группах. Мы можем выполнять тактическую, физическую и техническую работу. Команда выглядит неплохо, но на следующей неделе будет еще лучше.

Игроки понимают, что из оставшихся матчей нам нужно выжать максимум. Есть 11 поединков, и нужно подготовиться к каждому из них, чтобы отлично завершить сезон.

Я рад вновь работать с футболистами. Это самое важное событие за последние 60 дней. Мы правда рады, что вернулись на тренировки на базу", - приводит слова Зидана портал Goal.

Ранее сообщалось, что главный тренер Реала Зинедин Зидан планирует устроить серьезную перестройку состава.

Поделись:
Теги: Зинедин Зидан, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь