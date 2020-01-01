Зидан: Я рад вновь работать с футболистами

Французский специалист отметил, что его подопечные находятся в неплохой форме.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан высказался по поводу возвращения команды к полноценным тренировкам.

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"Эта неделя складывается хорошо, ведь мы приступили к тренировкам в небольших группах. Мы можем выполнять тактическую, физическую и техническую работу. Команда выглядит неплохо, но на следующей неделе будет еще лучше.

Игроки понимают, что из оставшихся матчей нам нужно выжать максимум. Есть 11 поединков, и нужно подготовиться к каждому из них, чтобы отлично завершить сезон.

Я рад вновь работать с футболистами. Это самое важное событие за последние 60 дней. Мы правда рады, что вернулись на тренировки на базу", - приводит слова Зидана портал Goal.

Ранее сообщалось, что главный тренер Реала Зинедин Зидан планирует устроить серьезную перестройку состава.