Скалони: Надеюсь, Лаутаро преуспеет в Барселоне

Аргентинский специалист признался, что для сборной будет лучше, если футболист перейдет в стан каталонцев.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал слухи о переходе форварда Интера Лаутаро Мартинеса в Барселону.

“Если Лаутаро посчастливится сыграть с таким товарищем по команде, как Месси, это будет лучше для нас.

Я думаю, что он будет основным нападающим в течение следующих нескольких лет, и я надеюсь, что он сможет достичь успеха в Барселоне“, - цитирует Скалони RTVE.

Ранее сообщалось, что Барселона предложила Интеру двух футболистов и деньги за Лаутаро.