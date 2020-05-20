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Скалони: Надеюсь, Лаутаро преуспеет в Барселоне

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Аргентинский специалист признался, что для сборной будет лучше, если футболист перейдет в стан каталонцев.
Лионель Скалони
Лионель Скалони
Getty Images

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал слухи о переходе форварда Интера Лаутаро Мартинеса в Барселону.

“Если Лаутаро посчастливится сыграть с таким товарищем по команде, как Месси, это будет лучше для нас.

Я думаю, что он будет основным нападающим в течение следующих нескольких лет, и я надеюсь, что он сможет достичь успеха в Барселоне“, - цитирует Скалони RTVE.

Ранее сообщалось, что Барселона предложила Интеру двух футболистов и деньги за Лаутаро.

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Теги: футбол, Барселона, Лионель Скалони, Лаутаро Мартинес
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