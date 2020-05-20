Бывший нападающий сборной Испании решил не доигрывать сезон и досрочно завершил карьеру

Ариц Адурис не вернется на поле после возобновления сезона.

Нападающий Атлетика и сборной Испании Ариц Адурис объявил о решении завершить карьеру.

Его контракт с Атлетико заканчивался 30 июня, но игрок принял решение завершить карьеру из-за проблем с бедром.

“Время настало. Много раз я говорил, что футбол уходит из тебя до того, как ты его покидаешь.Вчера врачи сказали, что мне необходимо провести операцию. И чем раньше, тем лучше. Протез сможет заменить мне бедро, и я смогу жить нормальной жизнью. Но без футбола.

К сожалению, мое тело сказало: “Хватит“. Я не смогу помочь своим одноклубникам так, как хотел бы, и так, как они заслуживают. Но такова жизнь профессионального спортсмена.

Так заканчивается моя дорога - незабываемая и чудесная, от начала до конца. Спасибо вам, от всего сердца. У нас еще будет время попрощаться“, - написал футболист на своей странице в Twitter.

Напомним, Адуриц защищал цвета Атлетика с 2002 по 2003 год, а также с 2012 года до сегодняшнего дня. Также он известен своими выступлениями за Бургос, Вильядолид, Мальорку и Валенсию.

Также на его счету 13 матчей за сборную Испании, где он забил два гола.