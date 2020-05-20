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Президент Хетафе: Барселона предлагала нам назначить Гвардиолу

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Анхель Торрес также вспомнил, как его команда хотела переманить Лионеля Месси.
Лионель Месси и Хосеп Гвардиола
Лионель Месси и Хосеп Гвардиола
Getty Images

Президент Хетафе Анхель Торрес рассказал, что его клуб хотел подписать нападающего Барселоны Лионеля Месси.

“В дебютный или второй сезон Месси в первой команде мы были очень близки к соглашению о его аренде. Но Франк Райкард ответил отказом, и мы могли только мечтать об этом“.

Также Торрес признался, что Хосеп Гвардиола мог возглавить его команду.

“Однажды спортивный директор Барселоны Чики Бегиристайн присутствовал на жеребьевке в Швейцарии. Он предлагал нам отпустить Микаэля Лаудрупа в Барселону, а на его место назначить Гвардиолу.

Поначалу там совершенно не были впечатлены кандидатурой Пепа“, - признался Торрес в интервью Marca.

Ранее сообщалось, что Интер хотел выкупить Месси за 150 миллионов евро в 2006 году.

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Теги: футбол, Хетафе, Лионель Месси, Хосеп Гвардиола, чемпионат Испании, Ла Лига
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