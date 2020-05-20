Президент Хетафе: Барселона предлагала нам назначить Гвардиолу

Анхель Торрес также вспомнил, как его команда хотела переманить Лионеля Месси.

Президент Хетафе Анхель Торрес рассказал, что его клуб хотел подписать нападающего Барселоны Лионеля Месси.

“В дебютный или второй сезон Месси в первой команде мы были очень близки к соглашению о его аренде. Но Франк Райкард ответил отказом, и мы могли только мечтать об этом“.

Также Торрес признался, что Хосеп Гвардиола мог возглавить его команду.

“Однажды спортивный директор Барселоны Чики Бегиристайн присутствовал на жеребьевке в Швейцарии. Он предлагал нам отпустить Микаэля Лаудрупа в Барселону, а на его место назначить Гвардиолу.

Поначалу там совершенно не были впечатлены кандидатурой Пепа“, - признался Торрес в интервью Marca.

Ранее сообщалось, что Интер хотел выкупить Месси за 150 миллионов евро в 2006 году.