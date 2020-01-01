Малага избавилась от некоторых футболистов и сотрудников из-за кризиса
Испанский клуб испытывает серьезные финансовые трудности из-за пандемии коронавируса и приостановки сезона.
Испанская Малага, которая сейчас выступает в Сегунде, столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.
Остановка нынешнего сезона из-за пандемии коронавируса принесла клубу множество сложностей. В итоге руководство было вынуждено уволить некоторых игроков и сотрудников, сообщает пресс-служба клуба.
При этом известно, что часть членов команды просто отстранили от работы, чтобы государство выплачивало им зарплату в качестве программы помощи.
Ранее сообщалось, что бывший клуб Селезнева могут исключить из Сегунды.
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