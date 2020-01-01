Малага избавилась от некоторых футболистов и сотрудников из-за кризиса

Испанский клуб испытывает серьезные финансовые трудности из-за пандемии коронавируса и приостановки сезона.

Испанская Малага, которая сейчас выступает в Сегунде, столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.

Остановка нынешнего сезона из-за пандемии коронавируса принесла клубу множество сложностей. В итоге руководство было вынуждено уволить некоторых игроков и сотрудников, сообщает пресс-служба клуба.

При этом известно, что часть членов команды просто отстранили от работы, чтобы государство выплачивало им зарплату в качестве программы помощи.

Ранее сообщалось, что бывший клуб Селезнева могут исключить из Сегунды.