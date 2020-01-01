Команда Лунина приступила к тренировкам в группах по 10 человек
Овьедо начали третью фазу возобновления тренировочного процесса.
Испанский Реал Овьедо, в составе которого выступает украинский голкипер Андрей Лунин, готовится к возобновлению сезона.
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Как сообщает официальный сайт Овьедо, команда приступила к третьей фазе тренировочного процесса. Теперь футболисты работают в группах по 10 человек с соблюдением медицинского протокола.
Стоит отметить, что Овьедо занимал 17-е место перед остановкой сезона из-за коронавируса, опережая команды из зоны вылета по дополнительным показателям.
Ранее сообщалось, когда клубы АПЛ возобновят тренировки.
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