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Команда Лунина приступила к тренировкам в группах по 10 человек

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Овьедо начали третью фазу возобновления тренировочного процесса.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
instagram.com/lunin_andrey/

Испанский Реал Овьедо, в составе которого выступает украинский голкипер Андрей Лунин, готовится к возобновлению сезона.

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Как сообщает официальный сайт Овьедо, команда приступила к третьей фазе тренировочного процесса. Теперь футболисты работают в группах по 10 человек с соблюдением медицинского протокола.

Стоит отметить, что Овьедо занимал 17-е место перед остановкой сезона из-за коронавируса, опережая команды из зоны вылета по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, когда клубы АПЛ возобновят тренировки.

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Теги: Андрей Лунин, Реал Овьедо, Овьедо, Испания, футбол, коронавирус, тренировки
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