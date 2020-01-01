Экс-игрок Барселоны: Приехал на Камп Ноу, чтобы стать миллионером

Алекс Сонг рассказал, что побудило его перебраться в стан "сине-гранатовых".

Полузащитник Алекс Сонг поделился воспоминаниями о переходе в Барселону и рассказал, что главной причиной трансфера для него стали деньги.

"Когда увидел предложение Барселоны по зарплате, то я даже не думал. Я считал, что моя жена и дети достойны хорошей жизни после того, как я повешу бутсы на гвоздь.

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Я поговорил со спортивным директором. Он сказал, что у меня будет не очень много матчей, но мне было все равно, ведь я должен был стать миллионером.

Я восемь лет провел в Арсенале, а зарабатывал только в последние четыре года. Как-то я увидел, на какой машине Тьерри Анри приехал на тренировку, и захотел такую же", - цитирует Сонга Sport.

Отметим, что Барселона купила Сонга у Арсенала в 2012 году за 19 миллионов евро, однако он так и не сумел закрепиться в команде.

Ранее сообщалось, что Интер хотел выкупить Лионеля Месси за 150 миллионов евро в 2006 году.