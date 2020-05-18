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Йович получит еще один шанс в Реале из-за невозможности трансфера Холанда этим летом

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"Сливочные" не могут купить игрока дортмундской Боруссии, поэтому у серба появился еще один шанс показать себя.
Лука Йович
Лука Йович
Getty Images

Нападающий Реала Лука Йович после неудачного сезона в мадридском клубе получит еще один шанс проявить себя.

Как утверждает издание AS, "сливочные" хотели избавиться от серба из-за его неуверенного выступления и скандала, связанного с нарушением карантина. На замену Королевский клуб хотел приобрести игрока дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда.

Однако трансфер норвежца Реалу пришлось отложить как минимум на 2021 год из-за финансовых трудностей, вызванных пандемией коронавируса. Именно поэтому мадридцы оставят Йовича и позволят ему проявить себя в сезоне-2020/21.

Ранее сообщалось, что форвард Реала Лука Йович сломал стопу во время карантина и выбыл из строя минимум на три месяца.

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Теги: Лука Йович, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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