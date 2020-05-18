Реал хочет подписать 18-летнего защитника Барселоны

Хавьер Мбуямба может перейти в стан заклятого врага каталонского клуба.

Защитник Барселоны Хавьер Мбуямба попал в сферу интересов мадридского Реала.

Читай также: Экс-ассистент тренера сборной Египта: В 2018 году Салах отказался уходить в Реал

Как сообщает AS, 18-летний игрок недоволен своим положением в Барселоне и хочет в ближайшее время покинуть команду. "Сливочные" уже следят за ситуацией вокруг центрбека и постараются его заполучить этим летом.

Источник отмечает, что в услугах футболиста также заинтересованы Интер, Ювентус и Челси.

Мбуямба перешел в Барселону прошлым летом из Маастрихта. В текущем сезоне нидерландский защитник провел три матча в Юношеской лиге УЕФА.

Ранее сообщалось, что Реал намерен создать звездное трио в 2021 году.