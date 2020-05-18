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Реал хочет подписать 18-летнего защитника Барселоны

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Хавьер Мбуямба может перейти в стан заклятого врага каталонского клуба.
Хавьер Мбуямба
Хавьер Мбуямба
talenticalciatori.it

Защитник Барселоны Хавьер Мбуямба попал в сферу интересов мадридского Реала.

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Как сообщает AS, 18-летний игрок недоволен своим положением в Барселоне и хочет в ближайшее время покинуть команду. "Сливочные" уже следят за ситуацией вокруг центрбека и постараются его заполучить этим летом.

Источник отмечает, что в услугах футболиста также заинтересованы Интер, Ювентус и Челси.

Мбуямба перешел в Барселону прошлым летом из Маастрихта. В текущем сезоне нидерландский защитник провел три матча в Юношеской лиге УЕФА.

Ранее сообщалось, что Реал намерен создать звездное трио в 2021 году.

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Теги: Реал, Реал Мадрид, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Лига 1, футбол, трансфер
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