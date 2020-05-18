Барселона предложила Интеру двух футболистов и деньги за Лаутаро

Каталонский клуб всерьез настроен приобрести аргентинца.

Руководство Барселоны продолжает вести переговоры по приобретению Лаутаро Мартинеса из Инера.

По информации Mundo Deportivo, “сине-гранатовые“ готовы включить в сделку Нельсона Семеду, Хуниора Фирпо и деньги.

Каталонский клуб намерен любым способом снизить трансферную стоимость аргентинца, которая составляет 111 миллионов евро.

В текущем сезоне Лаутаро провел 22 матча, в которых забил 16 голов и отдал четыре голевые передачи.

Ранее Интер сообщил Барселоне список игроков, которых хотел бы получить за Лаутаро Мартинеса.