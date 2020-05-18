Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Барселона предложила Интеру двух футболистов и деньги за Лаутаро

Комментариев: 0
Каталонский клуб всерьез настроен приобрести аргентинца.
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес
Getty Images

Руководство Барселоны продолжает вести переговоры по приобретению Лаутаро Мартинеса из Инера.

По информации Mundo Deportivo, “сине-гранатовые“ готовы включить в сделку Нельсона Семеду, Хуниора Фирпо и деньги.

Каталонский клуб намерен любым способом снизить трансферную стоимость аргентинца, которая составляет 111 миллионов евро.

В текущем сезоне Лаутаро провел 22 матча, в которых забил 16 голов и отдал четыре голевые передачи.

Ранее Интер сообщил Барселоне список игроков, которых хотел бы получить за Лаутаро Мартинеса.

Поделись:
Теги: Барселона, Нельсон Семеду, Хуниор Фирпо, Лаутаро Мартинес, Интер, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь