Барселона провела второе тестирование на коронавирус

Тесты оказались отрицательными.

Весь состав Барселоны прошел второе тестирование на коронавирус.

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По информации Sport.es, все результаты второго этапа тестирования футболистов каталонского клуба оказались отрицательными.

Итоги второго исследования стали известны через десять дней после первого, которое также не показало ни одного положительного результата.

Напомним, что Барселона возобновила тренировочный процесс восьмого мая.