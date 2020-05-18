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Барселона провела второе тестирование на коронавирус

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Тесты оказались отрицательными.
Тренировка Барселоны
Тренировка Барселоны
Getty Images

Весь состав Барселоны прошел второе тестирование на коронавирус.

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По информации Sport.es, все результаты второго этапа тестирования футболистов каталонского клуба оказались отрицательными. 

Итоги второго исследования стали известны через десять дней после первого, которое также не показало ни одного положительного результата.

Напомним, что Барселона возобновила тренировочный процесс восьмого мая.

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Теги: Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  18.05.2020, 20:57
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гость
Уже все поняли вируса нет, это развод ж...и....д...а...ми народов мира.
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