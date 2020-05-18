Реал намерен создать звездное трио в 2021 году
"Сливочные" готовы оформить два топ-трансфера.
Руководство мадридского Реала намерено совершить два крупных трансфера, чтобы усилить свою атакующую линию.
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По информации AS, “сливочные“ хотят приобрести звездного нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и юного форварда Боруссии Дортмунд Эрлинга Холанда.
Отмечается, что мадридский клуб готов серьезно потратиться на трансферном рынке только через год из-за экономического кризиса в текущем из-за пандемии коронавируса.
Таким образом, в Реале уверены, что потенциальные серьезные траты в 2021 году смогут обеспечить создание звездной тройки: Азар-Холланд-Мбаппе.
Напомним, что Реал готов избавиться от Бэйла за унизительную сумму.
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