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Реал намерен создать звездное трио в 2021 году

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"Сливочные" готовы оформить два топ-трансфера.
Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд
Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд
Getty Images

Руководство мадридского Реала намерено совершить два крупных трансфера, чтобы усилить свою атакующую линию.

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По информации AS, “сливочные“ хотят приобрести звездного нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и юного форварда Боруссии Дортмунд Эрлинга Холанда.

Отмечается, что мадридский клуб готов серьезно потратиться на трансферном рынке только через год из-за экономического кризиса в текущем из-за пандемии коронавируса.

Таким образом, в Реале уверены, что потенциальные серьезные траты в 2021 году смогут обеспечить создание звездной тройки: Азар-Холланд-Мбаппе.

Напомним, что Реал готов избавиться от Бэйла за унизительную сумму.

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Теги: Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе, Эден Азар, Реал Мадрид, футбол, Ла Лига, чемпионат Испании
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