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Тебас: Я горжусь Бундеслигой, это пример для подражания

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Функционер поздравил чемпионат Германии с возобновлением сезона.
Хавьер Тебас
Хавьер Тебас
Getty Images

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о решении Германии возобновить сезон, перерванный из-за пандемии коронавируса.

“Я очень рад этому событию. Я поздравил генерального директора Бундеслиги. Они проделали очень важную работу, и я очень горжусь немцами.

Это пример для подражания“, - заявил Тебас в интервью El partidazo de Movistar.

Ранее Тебас раскритиковал решение досрочно завершить чемпионат Франции.

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Теги: футбол, чемпионат Испании, чемпионат Германии, Бундеслига, Ла Лига, Хавьер Тебас
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