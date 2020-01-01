Тебас: Я горжусь Бундеслигой, это пример для подражания
Функционер поздравил чемпионат Германии с возобновлением сезона.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о решении Германии возобновить сезон, перерванный из-за пандемии коронавируса.
“Я очень рад этому событию. Я поздравил генерального директора Бундеслиги. Они проделали очень важную работу, и я очень горжусь немцами.
Это пример для подражания“, - заявил Тебас в интервью El partidazo de Movistar.
Ранее Тебас раскритиковал решение досрочно завершить чемпионат Франции.
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