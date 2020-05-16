Сельта оштрафовала футболиста на 60 тысяч за нарушение карантина

Пионе Систо без разрешения клуба покинул Испанию во время карантина.

Нападающий Сельты Пионе Систо вынужден будет заплатить внушительный штраф за нарушение правил карантина.

Как сообщает Mundo Deportivo, футболисту придется заплатить 60 тысяч евро. Все дело в том, что в конце марта он самовольно покинул Испанию, отправившись на автомобиле в Данию, в то время как уже был введен карантин.

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Более того, футболист открыто признался в том, что не выполнял программу индивидуальных тренировок, которую давали им тренера Сельты.

Систо перешел в Сельту летом 2016 года из Мидтъюлланда за 6 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что Эвертон оштрафует игрока, устроившего вечеринку с моделями во время карантина.