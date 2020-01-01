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Лунин завершит сезон в Овьедо

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Украинский голкипер не покинет команду, пока не завершится нынешняя кампании.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
instagram.com/lunin_andrey/

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин, ныне выступающий за Реал Овьедо на правах аренды, не покинет клуб до того, как будет завершен сезон-2019/20.

Как сообщает официальный сайт клуба, все игроки, которые числятся в команде, полностью доиграют нынешнюю кампанию, даже если формально их контракты закончатся до фактического завершения сезона.

Так, арендное соглашение Лунина с Овьедо истекает 30 июня, однако мадридский Реал пошел на уступки и позволил ему доиграть сезон в этой команде.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин может стать вторым вратарем Реала.

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Теги: Андрей Лунин, Реал Овьедо, Овьедо, футбол, Испания, Сегунда
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