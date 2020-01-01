Лунин завершит сезон в Овьедо

Украинский голкипер не покинет команду, пока не завершится нынешняя кампании.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин, ныне выступающий за Реал Овьедо на правах аренды, не покинет клуб до того, как будет завершен сезон-2019/20.

Как сообщает официальный сайт клуба, все игроки, которые числятся в команде, полностью доиграют нынешнюю кампанию, даже если формально их контракты закончатся до фактического завершения сезона.

Так, арендное соглашение Лунина с Овьедо истекает 30 июня, однако мадридский Реал пошел на уступки и позволил ему доиграть сезон в этой команде.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин может стать вторым вратарем Реала.