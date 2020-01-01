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В Сети появилось фото домашней формы Реала на сезон-2020/21

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"Сливочные" будут играть в белой форме.
Футболисты мадридского Реала
Футболисты мадридского Реала
Getty Images

В Сеть попали фотографии новой домашней формы мадридского Реала на сезон-2020/21. По информации Footy Headlines, новый комплект будет разработан компаний Adiddas.

Как утверждает источник, новая форма будет выполнена в традиционных для “сливочных“ белых цветах.

Отметим, что на рукава нанесут принт розового и черного цвета, который напоминает камуфляж. По бокам футболки будут полосы, выполненные также в розовом цвете.

Ранее стало известно, как будет выглядеть новая форма Интера.

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Теги: Реал Мадрид, форма, экипировка, футбол, фото, Ла Лига, чемпионат Испании
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