В Сети появилось фото домашней формы Реала на сезон-2020/21

"Сливочные" будут играть в белой форме.

В Сеть попали фотографии новой домашней формы мадридского Реала на сезон-2020/21. По информации Footy Headlines, новый комплект будет разработан компаний Adiddas.

Как утверждает источник, новая форма будет выполнена в традиционных для “сливочных“ белых цветах.

Отметим, что на рукава нанесут принт розового и черного цвета, который напоминает камуфляж. По бокам футболки будут полосы, выполненные также в розовом цвете.

Ранее стало известно, как будет выглядеть новая форма Интера.