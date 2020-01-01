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Защитник Реала: В первый день тренировок было трудно контролировать мяч

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Даниэль Карвахаль выразил надежду, что возобновление чемпионата Германии послужит примером для остальных стран.
Даниэль Карвахаль
Даниэль Карвахаль
Getty Images

Защитник Реала Даниэль Карвахаль прокомментировал возобновление тренировок.

“Возвращение к тренировкам - большой шаг для нас. Теперь мы можем работать над чем угодно. Дома невозможно тренироваться, как здесь, на поле. В первый день было трудно даже контролировать мяч.

Понемногу все вернется. Самое важное - насладиться моментом, хотя это немного странно. Тренироваться сложно, и это похоже на возвращение после травмы. Нам нужно следовать протоколу Ла Лиги и уважать установленные правила.

Возобновление чемпионата Германии - отличная новость для спорта и футбольного мира. Я надеюсь, это послужит примером для остальных стран“, - цитирует Карвахаля Evening Standart

Ранее стало известно, когда Ла Лига планирует возобновить сезон.

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Теги: футбол, Даниэль Карвахаль, Реал, чемпионат Испании, Ла Лига
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