Барселона заинтересована в приглашение юного таланта сборной Германии

Лидер Байера может перебраться в каталонский клуб.

Лидер леверкузенского Байера Кай Хаверц может покинуть клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает Sport1.de.

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По информации источника, в услугах 20-летнего полузащитника заинтересована Барселона. Руководство каталонского клуба контактирует с представителями немецкого футболиста.

Отмечается, что Барселона готова предложить обмен Байеру, включив в сделку Эмерсона Апаресидо.

Кроме того, интерес к Хаверцу проявляют Челси, Манчестер Юнайтед, Бавария и Реал. Текущий контракт игрока с Байером рассчитан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Хаверц провел 22 матча в чемпионате Германии, в которых забил шесть голов и отдал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что вингер Барселоны досрочно завершил сезон.