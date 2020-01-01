Барселона заинтересована в приглашение юного таланта сборной Германии
Лидер леверкузенского Байера Кай Хаверц может покинуть клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает Sport1.de.
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По информации источника, в услугах 20-летнего полузащитника заинтересована Барселона. Руководство каталонского клуба контактирует с представителями немецкого футболиста.
Отмечается, что Барселона готова предложить обмен Байеру, включив в сделку Эмерсона Апаресидо.
Кроме того, интерес к Хаверцу проявляют Челси, Манчестер Юнайтед, Бавария и Реал. Текущий контракт игрока с Байером рассчитан до 30 июня 2022 года.
В текущем сезоне Хаверц провел 22 матча в чемпионате Германии, в которых забил шесть голов и отдал пять голевых передач.
Ранее сообщалось, что вингер Барселоны досрочно завершил сезон.
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