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"Риск заразиться есть везде": Месси - о возможном возобновление Ла Лиги

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Аргентинец соскучился за футболом.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Лидер Барселоны Лионель Месси поделился мнением о возможном возобновление чемпионата Испании на фоне риска заразиться коронавирусом.

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“Риск заразиться есть везде. Вышел из дома - это уже риск, уже можно заразиться. Так что не стоит думать о том, что вы можете заразиться, иначе вообще не нужно никуда выходить.

Мы продолжаем следовать всем правилам. Команды должны максимально себя обезопасить. Старт тренировок - это первый шаг, но нужно все делать шаг за шагом. Я жду возвращения футбола, но без болельщиков на трибунах это будет странно“, - приводит слова Месси Reuters.

Отметим, что Месси вновь пожертвовал деньги на борьбу с коронавирусом.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, чемпионат Испании, Ла Лига, футбол, коронавирус
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