"Риск заразиться есть везде": Месси - о возможном возобновление Ла Лиги

Аргентинец соскучился за футболом.

Лидер Барселоны Лионель Месси поделился мнением о возможном возобновление чемпионата Испании на фоне риска заразиться коронавирусом.

Читай также: Власти Великобритании разрешили возобновить АПЛ в июне

“Риск заразиться есть везде. Вышел из дома - это уже риск, уже можно заразиться. Так что не стоит думать о том, что вы можете заразиться, иначе вообще не нужно никуда выходить.

Мы продолжаем следовать всем правилам. Команды должны максимально себя обезопасить. Старт тренировок - это первый шаг, но нужно все делать шаг за шагом. Я жду возвращения футбола, но без болельщиков на трибунах это будет странно“, - приводит слова Месси Reuters.

Отметим, что Месси вновь пожертвовал деньги на борьбу с коронавирусом.