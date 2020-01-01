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В Испании арестовали мужчину, который хотел устроить теракт во время Эль Класико

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Уроженец Марокко сейчас находится под стражей.
Мужчина хотел устроить теракт во время Эль Класико
Мужчина хотел устроить теракт во время Эль Класико
Getty Images

В Испании арестовали мужчину, который собирался устроить теракт во время матча между Барселоной и Реалом.

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Как сообщает La Sexta, в пятницу, 8 мая, в Барселоне задержали уроженца Марокко, которого отправили под стражу. Во время допроса мужчина рассказал, что собирался устроить теракт во время Эль Класико при помощи дрона, однако не сообщил, когда именно должен был это сделать.

Сотрудникам правоохранительных органов на данный момент не удалось найти дрон, а также они не знают, как именно он собирался атаковать людей. При этом известно, что последние четыре года задержанный контактировал с одной из террористических организаций.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси установил новый рекорд Барселоны в Эль Класико.

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Теги: Барселона, Реал, Реал Мадрид, Эль Класико, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, теракт
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