Стало известно, за сколько Барселона готова продать Дембеле
Каталонцы готовы отпустить проблемного футболиста.
Нападающий Барселоны Усман Дембеле в летнее межсезонье может сменить клубную прописку.
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Как стало известно Marca, "сине-гранатовые" готовы отпустить 22-летнего футболиста за 60 миллионов евро. Контракт Дембеле рассчитан до июня 2022 года, однако каталонцы не собираются удерживать проблемного игрока.
В частности, Барселону не устраивает поведение футболиста, который часто опаздывал или пропускал тренировки. Сейчас же он восстанавливается после травмы, и по этой причине отказался проходить тест на коронавирус, так что для него сезон уже точно закончен.
Ранее сообщалось, что Барселона готова включить Дембеле в сделку по Лаутаро.
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