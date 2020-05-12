Стало известно, за сколько Барселона готова продать Дембеле

Каталонцы готовы отпустить проблемного футболиста.

Нападающий Барселоны Усман Дембеле в летнее межсезонье может сменить клубную прописку.

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Как стало известно Marca, "сине-гранатовые" готовы отпустить 22-летнего футболиста за 60 миллионов евро. Контракт Дембеле рассчитан до июня 2022 года, однако каталонцы не собираются удерживать проблемного игрока.

В частности, Барселону не устраивает поведение футболиста, который часто опаздывал или пропускал тренировки. Сейчас же он восстанавливается после травмы, и по этой причине отказался проходить тест на коронавирус, так что для него сезон уже точно закончен.

Ранее сообщалось, что Барселона готова включить Дембеле в сделку по Лаутаро.