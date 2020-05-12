Атлетико существенно сократит бюджет на следующий сезон

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на финансовое положение клуба.

Испанский Атлетико собирается сократить бюджет на следующий сезон.

Как сообщает AS, на нынешнюю кампанию “матрасники“ выделили 500 миллионов, однако в следующем сезоне он сократится минимум на 100 миллионов.

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Источник также отмечает, что в случае, если Атлетико не квалифицируется в Лигу чемпионов, то бюджет на следующий сезон будет чуть больше 300 миллионов.

Напомним, после 27 туров подопечные Диего Симеоне занимает шестое место в Ла Лиге, отставая на один балл от четвертого места, которое обеспечивает путевку в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Реал собирается сократить зарплаты игроков в следующем сезоне.