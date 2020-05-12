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Валенсия может пригласить Эмери на пост главного тренера

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Испанский специалист близок к возвращению к тренерской деятельности.
Унаи Эмери
Унаи Эмери
Getty Images

Известный испанский тренер Унаи Эмери может вернуться к тренерской работе в Валенсии.

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Как сообщает Marca, "летучие мыши" недовольны нынешним наставником команды Альбертом Селадесом, который работает с командой с сентября 2019 года. Сейчас команда занимает седьмую строчку, а руководство клуба требует попадания в Лигу чемпионов.

В случае, если Седадес не сможет этого добиться, клуб планирует заменить его, и Эмери - один из кандидатов. Отметим, что испанец находится без работы с ноября прошлого года.

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Стоит сказать, что Унаи уже работал с Валенсией в период с 2008 по 2012 годы. Под его руководством "летучие мыши" трижды занимали третью строчку в Ла Лиге, один раз выходили в 1/8 финала Лиги чемпионов и один раз - в 1/4 финала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Ворскла продлила контракт с главным тренером команды.

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Теги: Унаи Эмери, Валенсия, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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