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Месси вновь пожертвовал деньги на борьбу с коронавирусом

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Аргентинец не жалеет средств на борьбу с пандемией.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси пожертвовал крупную сумму денег на борьбу с коронавирусом.

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Как сообщает Mundo Albiceleste со ссылкой на TyC Sports, аргентинец через собственный фонд пожертвовал 500 тысяч евро. Деньги будут направлены в Аргентину для покупки оборудования в местные больницы.

Отметим, что Лео не в первый раз тратит деньги на борьбу с COVID-19 - ранее он выделил миллион евро больнице, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера пожертвовал продукты бразильцам, пострадавшим от коронавируса.

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Теги: Лионель Месси, футбол, вне игры, благотворительность, коронавирус
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