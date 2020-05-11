Месси вновь пожертвовал деньги на борьбу с коронавирусом
Аргентинец не жалеет средств на борьбу с пандемией.
Нападающий Барселоны Лионель Месси пожертвовал крупную сумму денег на борьбу с коронавирусом.
Читай также: Левандовски выставил футболку на аукцион, чтобы помочь польским больницам
Как сообщает Mundo Albiceleste со ссылкой на TyC Sports, аргентинец через собственный фонд пожертвовал 500 тысяч евро. Деньги будут направлены в Аргентину для покупки оборудования в местные больницы.
Отметим, что Лео не в первый раз тратит деньги на борьбу с COVID-19 - ранее он выделил миллион евро больнице, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса.
Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера пожертвовал продукты бразильцам, пострадавшим от коронавируса.
Полная версия правил