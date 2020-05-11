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Куртуа: Реал выиграет Примеру, если сезон возобновится

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Бельгиец уверен, что его команда сможет обойти Барселону.
Тибо Куртуа
Тибо Куртуа
Getty Images

Голкипер Реала Тибо Куртуа заявил, что его команда сумеет стать чемпионом Испании, если нынешний сезон все же будет доигран.

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"Я никогда бы не сказал, что нужно объявить Реал чемпионом, если бы мы были на первом месте и досрочно завершили сезон.

Но если мы сыграем в оставшихся одиннадцати турах, то уверен, что мы сможем выиграть чемпионат", - приводит слова Куртуа AS.

Отметим, что на момент остановки Ла Лиги было сыграно 27 туров, по итогам которых Барселона занимает первое место с 58-ю очками, а Реал идет вторым, имея 56 очков в активе.

Ранее сообщалось, когда Ла Лига планирует возобновить сезон.

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Теги: Тибо Куртуа, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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