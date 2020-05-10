Пике: Для Барселоны было бы ужасно стать чемпионом при досрочном завершении сезона

Испанец хочет доиграть текущую кампанию до конца.

Защитник Барселоны Жерар Пике прокомментировал возможное возобновление сезона в чемпионате Испании.

“Я разделяю желание руководства Ла Лиги доиграть сезон до конца. Сейчас очень многое на кону. Для Барселоны было бы ужасно стать чемпионами таким образом, несмотря на то, что мы первые в таблице.

Руководство Ла Лиги держит нас в курсе событий, мы постоянно в контакте. Многие игроки боятся, но нужно придерживаться правил и протокола безопасности“, - цитирует футболиста Marca.

Ранее известно, когда Ла Лига планирует возобновить сезон.