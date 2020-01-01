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Нападающий Реала выбыл до конца сезона из-за травмы

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Серб травмировался во время домашней тренировки.
Лука Йович
Лука Йович
Getty Images

Нападающий Реала Лука Йович выбыл до конца сезона из-за травмы, об этом сообщает Onda Cero.

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По информации источника, сербский футболист травмировался во время домашней тренировки. У игрока выявлено внесуставный перелом пятничной кости правой стопы.

Нападающему потребуется три месяца, чтобы полноценно восстановиться от травмы. Это означает, что в нынешнем сезоне Йович больше не сыграет.

В текущем сезоне Лука провел за Реал 15 матчей в Ла Лиге, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Реал собирается сократить зарплаты игроков в следующем сезоне.

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Теги: Лука Йович, Реал Мадрид, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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