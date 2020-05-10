Стало известно, когда Ла Лига планирует возобновить сезон

Организация также рассматривает альтернативный вариант возобновления сезона.

Руководство чемпионата Испании планирует возобновить Ла Лигу 12 июня, об этом сообщает AS.

По информации источника, чемпионат Испании должен быть доигран в июне и июле, чтобы в августе завершить еврокубки.

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Отмечается, что эту дату должно одобрить министерство здравоохранения Испании. Если же не удастся возобновить сезон 12 июня, то альтернативная дата - 19 июня.

Большинство испанских клубов начали тренировочный процесс. В первые дни работы футболисты и тренеры надевают не только защитные маски, но и перчатки.

Напомним, что единственным европейским чемпионатом из топ-5, который возобновится, станет Бундеслига.