Барселона выставила ценник на Видаля

Чилиец может перебраться в Интер.

Полузащитник Барселоны Аруро Видаль может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

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По информации Diario Sport, в услугах футболиста заинтересован Интер, который хотел бы видеть игрока в своем составе.

Руководство итальянского клуба отправило предложение о трансфере Видаля, в котором сообщило, что готовы приобрести игрока за 15 миллионов евро. “Сине-гранатовые“ ответило отказом, ведь желают получить за полузащитника 20 миллионов евро.

Такое решение связано с тем, что “нерадзурри“ не хотят снижать ценник на Лаутаро Мартинеса, которого Барселона активно пытается заполучить.

Ранее сообщалось, что полузащитник Ювентуса согласился перейти в Барселону.