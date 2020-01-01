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Барселона выставила ценник на Видаля

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Чилиец может перебраться в Интер.
Артуро Видаль
Артуро Видаль
Getty Images

Полузащитник Барселоны Аруро Видаль может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

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По информации Diario Sport, в услугах футболиста заинтересован Интер, который хотел бы видеть игрока в своем составе.

Руководство итальянского клуба отправило предложение о трансфере Видаля, в котором сообщило, что готовы приобрести игрока за 15 миллионов евро. “Сине-гранатовые“ ответило отказом, ведь желают получить за полузащитника 20 миллионов евро.

Такое решение связано с тем, что “нерадзурри“ не хотят снижать ценник на Лаутаро Мартинеса, которого Барселона активно пытается заполучить.

Ранее сообщалось, что полузащитник Ювентуса согласился перейти в Барселону.

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Теги: Артуро Видаль, Барселона, Интер, футбол, Лаутаро Мартинес
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