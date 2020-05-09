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Реал собирается сократить зарплаты игроков в следующем сезоне

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Футболисты мадридского клуба будут получать на 30% меньше.
Реал хочет сократить зарплаты футболистов в следующем сезоне
Реал хочет сократить зарплаты футболистов в следующем сезоне
Getty Images

Мадридский Реал рассчитывает договориться с футболистами по поводу снижение зарплат в следующем сезоне.

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Как сообщает AS, "сливочные" хотят немного сократить свои расходы, чтобы избежать серьезного кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Боссы клуба попытаются договориться с игроками о сокращении окладов на 30%.

Источник также отмечает, что данное сокращение коснется только футболистов и высшее руководство, которых в клубе насчитывается около 800 человек. Стоит сказать, что на данный момент зарплатная ведомость Реала составляет 283 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал отказался от трансфера Поля Погба.

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Теги: Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, коронавирус
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