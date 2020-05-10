У трех игроков Бетиса обнаружили коронавирус - El Laguero

Ожидается, что клуб в ближайшее время огласит имена заболевших.

Три игрока Бетиса сдали положительный тест на коронавирус.

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Как утверждает El Larguero, футболисты оказались заражены и не смогут приступить к тренировкам. Источник отмечает, что в ближайшее время клуб официально объявит об этом и назовет имена этих игроков.

Ранее сообщалось, что футболист Гранады сдал положительный тест на коронавирус.