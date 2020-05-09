Футболист Гранады сдал положительный тест на коронавирус

Хавбек испанского клуба оказался болен COVID-19.

Полузащитник Гранады Янгель Эррера сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает AS, в среду, 6 мая, венесуэлец прошел обязательное тестирование перед возвращением к тренировкам, и результат оказался положительным.

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Отмечается, что болезнь у 22-летнего игрока проходит бессимптомно, но ему придется находится в условиях самоизоляции.

Эррера пополнил состав Гранады прошлым лета, перейдя на правах аренды из Манчестер Сити. В нынешнем сезоне он отыграл 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что защитник Атлетико Ренан Лоди сдал позитивный тест на коронавирус.