Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Футболист Гранады сдал положительный тест на коронавирус

Комментариев: 0
Хавбек испанского клуба оказался болен COVID-19.
Янгель Эррера
Янгель Эррера
Getty Images

Полузащитник Гранады Янгель Эррера сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает AS, в среду, 6 мая, венесуэлец прошел обязательное тестирование перед возвращением к тренировкам, и результат оказался положительным.

Читай также: Дибала впервые после болезни потренировался на поле

Отмечается, что болезнь у 22-летнего игрока проходит бессимптомно, но ему придется находится в условиях самоизоляции.

Эррера пополнил состав Гранады прошлым лета, перейдя на правах аренды из Манчестер Сити. В нынешнем сезоне он отыграл 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что защитник Атлетико Ренан Лоди сдал позитивный тест на коронавирус.

Поделись:
Теги: Гранада, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь