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Умтити получил травму во время тренировки Барселоны

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В ближайшее время защитник "сине-гранатовых" не сможет тренироваться.
Самюэль Умтити
Самюэль Умтити
Getty Images

Защитник Барселоны Самюэль Умтити выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы.

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Как сообщает пресс-служба "сине-гранатовых", французский футболист получил травму голени на правой ноге. Пока неизвестно, как много времени понадобится 26-летнему Умтити на восстановление.

Отметим, что в этом сезоне Умтити уже выбывал из строя из-за травмы. Всего же он отыграл 16 матчей за Барселону во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Барселона выставила ценник на Самюэля Умтити.

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Теги: Самюэль Умтити, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, травма
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