Эмери: У Мбаппе есть возможность начать новую эпоху в Мадриде

Испанский специалист высоко оценивает перспективы молодого француза.

Бывший главный тренер Арсенала и ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал перспективы форварда Килиана Мбаппе в чемпионате Испании.

“Без сомнений, у Мбаппе есть возможность начать новую эпоху в Мадриде.

Посоветовать, в какую лигу ему перейти? Когда я был во Франции, я был доволен, что он был там, потому что мне там нравилось. Когда я приехал в Англию, мне бы хотелось, чтобы он играл в АПЛ. И если я вернусь в Испанию, я хочу, чтобы он был в этой стране“, - цитирует специалиста AS.

Ранее Сеск Фабрегас заявил, что видит Мбаппе в составе Реала.

