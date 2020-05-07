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Эмери: У Мбаппе есть возможность начать новую эпоху в Мадриде

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Испанский специалист высоко оценивает перспективы молодого француза.
Унаи Эмери
Унаи Эмери
Getty Images

Бывший главный тренер Арсенала и ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал перспективы форварда Килиана Мбаппе в чемпионате Испании.

“Без сомнений, у Мбаппе есть возможность начать новую эпоху в Мадриде.

Посоветовать, в какую лигу ему перейти? Когда я был во Франции, я был доволен, что он был там, потому что мне там нравилось. Когда я приехал в Англию, мне бы хотелось, чтобы он играл в АПЛ. И если я вернусь в Испанию, я хочу, чтобы он был в этой стране“, - цитирует специалиста AS.

Ранее Сеск Фабрегас заявил, что видит Мбаппе в составе Реала.
 

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Теги: футбол, Унаи Эмери, ПСЖ, Реал, чемпионат Испании, Ла Лига
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