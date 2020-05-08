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"Думал, что перехожу в Баварию": Полузащитник Барселоны поделился деталями своего трансфера

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Арда Туран не мог поверить в свой переход.
Арда Туран
Арда Туран
Getty Images

Полузащитник Барселоны Арда Туран рассказал о своем переходе в стан каталонцев.

“Агент не сказал мне, что я перехожу в Барселону. Он говорил, что я узнаю через 15 дней после трансфера. Думал, я перехожу в Баварию, потому что год назад мой переход в Манчестер Юнайтед сорвался в последнюю минуту.

Документ выпал из сумки агента, и я увидел логотип Барселоны на бумаге. Я не мог в это поверить.

Мне было грустно, когда я покидал Барселону. Вальверде не давал мне достаточно игрового времени, а я был тем, кто больше всех помогал Месси и Суаресу“, - цитирует Турана Marca со ссылкой на его прямой эфир в Instagram.

Напомним, Арда Туран перешел в Барселону в 2015 году, но трансфер зарегистрировали только в 2016 году.

Отметим, что Зимой текущего года Туран досрочно завершил аренду в Истанбуле. Срок его контракта с Барселоной рассчитан до лета 2020 года.

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Теги: футбол, Арда Туран, Барселона, чемпионат Испании, Ла Лига
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