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Защитник Атлетико сдал позитивный тест на коронавирус

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Ренан Лоди контактировал с другими игроками.
Ренан Лоди
Ренан Лоди
Getty Images

Игроки мадридского Атлетико прошли тестирование на COVID-19 перед возобновлением тренировок. У защитника команды Ренан Лоди диагностировали коронавирус. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что футболист успел встретиться с десятью одноклубниками, и теперь они также находятся под наблюдением.

Через три дня после первого теста Лоди должен пройти второй, и если он также окажется положительным, то COVID-19 будет считаться официально подтвержденным.

Ранее стали известны результаты тестов на коронавирус у игроков Реала.

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Теги: футбол, Атлетико, Ренан Лоди, коронавирус
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