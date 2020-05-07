Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Полузащитник Ювентуса согласился перейти в Барселону - La Gazzetta dello Sport

Комментариев: 0
Миралем Пьянич может сменить клубную прописку.
Миралем Пьянич
Миралем Пьянич
Getty Images

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич может продолжить карьеру в Барселоне. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что футболист согласился перейти в стан каталонцев. Теперь стороны должны обсудить детали трансфера.

Ювентус оценивает переход Пьянича в 60 млн евро, но в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса клубы могут совершить обмен. Туринцы хотят получить Артура, но в Барселоне предлагают Ракитича или Видаля.

В этом сезоне Пьянич провел 22 матча за Ювентус в Серии А, где отметился 3 мячами и сделал 4 результативные передачи.

Поделись:
Теги: футбол, Барселона, чемпионат Испании, Ла Лига, Миралем Пьянич
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь