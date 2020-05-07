Полузащитник Ювентуса согласился перейти в Барселону - La Gazzetta dello Sport

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич может продолжить карьеру в Барселоне. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что футболист согласился перейти в стан каталонцев. Теперь стороны должны обсудить детали трансфера.

Ювентус оценивает переход Пьянича в 60 млн евро, но в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса клубы могут совершить обмен. Туринцы хотят получить Артура, но в Барселоне предлагают Ракитича или Видаля.

В этом сезоне Пьянич провел 22 матча за Ювентус в Серии А, где отметился 3 мячами и сделал 4 результативные передачи.