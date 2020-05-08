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У нападающего Реала диагностировали перелом стопы

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Лука Йович не сможет приступить к тренировкам.
Лука Йович
Лука Йович
Getty Images

У форварда Реала Луки Йовича диагностировали перелом стопы. Об этом сообщает официальный сайт “сливочных“.

Отмечается, что перед возобновлением тренировок все футболисты прошли медицинский осмотр, в результате которого у серба выявили внесуставный перелом пятничной кости правой стопы.

Сроки возобновления футболиста пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что все игроки и сотрудники Реала сдали негативные тесты на коронавирус.

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Теги: футбол, Лука Йович, Реал, чемпионат Испании, Ла Лига
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