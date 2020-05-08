У нападающего Реала диагностировали перелом стопы

Лука Йович не сможет приступить к тренировкам.

У форварда Реала Луки Йовича диагностировали перелом стопы. Об этом сообщает официальный сайт “сливочных“.

Отмечается, что перед возобновлением тренировок все футболисты прошли медицинский осмотр, в результате которого у серба выявили внесуставный перелом пятничной кости правой стопы.

Сроки возобновления футболиста пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что все игроки и сотрудники Реала сдали негативные тесты на коронавирус.