У нападающего Реала диагностировали перелом стопы
Лука Йович не сможет приступить к тренировкам.
У форварда Реала Луки Йовича диагностировали перелом стопы. Об этом сообщает официальный сайт “сливочных“.
Отмечается, что перед возобновлением тренировок все футболисты прошли медицинский осмотр, в результате которого у серба выявили внесуставный перелом пятничной кости правой стопы.
Сроки возобновления футболиста пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что все игроки и сотрудники Реала сдали негативные тесты на коронавирус.
Полная версия правил