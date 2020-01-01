В чемпионате Испании увеличили количество замен

Футбольная ассоциация Испании пошла навстречу командам.

Футбольная ассоциация Испании разрешила увеличение количества замен до пяти для одной команды. Об этом сообщает Cadena Cope.

Отмечается, что заявка клубов также будет увеличена до 23 игроков (ранее было 18).

Данное решение позволит снизить физическую нагрузку на футболистов из-за плотного графика, вызванного приостановкой сезона в контексте пандемии коронавируса.

Ранее тренер Леганеса сообщил, когда возобновится Ла Лига.