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В чемпионате Испании увеличили количество замен

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Футбольная ассоциация Испании пошла навстречу командам.
Замена в команде Атлетико
Замена в команде Атлетико
Getty Images

Футбольная ассоциация Испании разрешила увеличение количества замен до пяти для одной команды. Об этом сообщает Cadena Cope.

Отмечается, что заявка клубов также будет увеличена до 23 игроков (ранее было 18).

Данное решение позволит снизить физическую нагрузку на футболистов из-за плотного графика, вызванного приостановкой сезона в контексте пандемии коронавируса.

Ранее тренер Леганеса сообщил, когда возобновится Ла Лига.

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Теги: футбол, чемпионат Испании, Ла Лига
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